Лукашенко рассказал о «вековых стремлениях» белорусов к независимости от России

Белорусы на протяжении многих веков стремились к своей независимости, а потому вхождение республики в состав России исключено. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

По словам политика, русские для белорусов давно стали «родными людьми», но при этом жители страны ценят свой суверенитет и независимость. Он подчеркнул, что в таких вопросах пытается рассуждать «головой [президента России Владимира] Путина», а потому придерживается лишь идей экономической интеграции.

«Что, еще одна головная боль нужна России? Нет! Именно президент России так это и понимает. Мир изменился. Чтобы интегрироваться, развивать промышленную интеграцию, не надо кого-то включать в состав», — рассказал Лукашенко.

До середины 2020 года Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую от России страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» Москвы, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

После начала массовых протестов Лукашенко смягчил риторику и предложил углубить экономическую и военную интеграцию двух стран, однако от предложений войти в состав России или создать новые наднациональные органы власти отказался. «Было бы просто глупо даже работать в этом направлении», — утверждал президент Белоруссии.