Лукашенко предложили возглавить российскую партию

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко предложили возглавить российскую экологическую партию «Зеленые». Об этом заявил сам глава политической силы Андрей Нагибин, сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он отметил, что готов уступить свой пост белорусскому лидеру, как только будет полностью завершен процесс формирования Союзного государства.

27 июля Лукашенко заявил о желании возглавить партию «зеленых». По словам белорусского президента, он мог бы встать во главе той экологической партии, которая искренне и по-настоящему защищает природу.

Ранее белорусский лидер предложил разработать стратегию интеграции с Россией в рамках Союзного государства до 2030 года. Он отметил, что союз двух стран — ценность, которую необходимо передать будущим поколениям.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Выступления продолжались до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против режима Лукашенко.