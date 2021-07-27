Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании возглавить партию «зеленых». Об этом он сообщил на встрече с представителями российского научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал, что некоторые ошибочно относят его к представителям самых разных политических течений. «Никакой я не историк и не аграрий. Я самый страшный приверженец природы», — отметил он.

По словам белорусского президента, он мог бы встать во главе той экологической партии, которая искренне и по-настоящему защищает природу.

Ранее Александр Лукашенко назвал себя «деревенским человеком». Он подчеркнул, что «знает, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать», и поддержал право фермеров на свободную торговлю урожаем.

В августе 2020 году Лукашенко в интервью заявил, что считает себя украинцем. При этом он признался в любви к Украине и сравнил ее с Францией.