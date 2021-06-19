Лукашенко назвал себя «глюкозой для взрослых»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал детям о своих конституционных функциях и назвал себя «глюкозой для взрослых». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу в Минске, Лукашенко пообщался с ее пациентами. В одной из палат он пообщался с мальчиком, у которого спросил про углеводный батончик с содержанием глюкозы.

«Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против?» — сказал Лукашенко. Мальчик ничего не ответил.

Общаясь с коллективом больницы, Лукашенко также заявил, что в Белоруссии нет необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса. Он при этом добавил, что у белорусов может появиться выходной день для прохождения диспансеризации: «Будет это оплачиваемый или неоплачиваемый день, мы решим».

Ранее 19 июня Лукашенко раскрыл секрет своего здоровья. По его словам, месяц назад у него было зафиксировано 25 антител, но он «подпитывался, будучи в красных зонах», где принимают пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса.

В апреле Лукашенко отказался прививаться от коронавируса. По его словам, у него осталось достаточное количество антител после перенесенной болезни.