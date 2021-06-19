Лукашенко заявил о создании в Белоруссии вакцины против будущего штамма COVID-19

В Белоруссии будет создана вакцина, способная противостоять будущему штамму коронавируса. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит «Интерфакс-Запад».

«Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную», — сказал он.

Лукашенко добавил, что пока нет необходимости вводить в Белоруссии обязательную вакцинацию от COVID-19. Он добавил, что соответствующие меры будут приняты, «если возникнет такая ситуация».

16 июня сообщалось, что белорусский Республиканский научно-практический центр (РНЦП) эпидемиологии и микробиологии начал предварительные испытания собственной вакцины от коронавируса. Предполагается, что разработка опытного образца закончится к осени и будет запущена в производство в 2022 году.

В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что Белоруссия создаст собственный вариант вакцины от коронавируса. Он указал, что разработка обойдется в 5 миллионов белорусских рублей (около 144 миллионов российских рублей).