Лукашенко рассказал о «подпитке» антителами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с визитом во 2-ю детскую больницу в Минске, где рассказал о том, как «подпитывался» антителами в «красных зонах». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Разговаривая с местными медиками, Лукашенко открыл секрет своего здоровья. По словам президента, месяц назад у него было зафиксировано 25 антител, но он «подпитывался будучи в красных зонах». В «красных зонах» в больницах принимают пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Также глава государства посоветовал медикам звонить лично ему, если врачам надо подсказать, какое количество антител достаточно для того, чтобы не прививаться вакциной против коронавируса.

В апреле Лукашенко отказался прививаться от коронавируса. По его словам, у него осталось достаточное количество антител после перенесенной болезни. Пресс-служба главы Белоруссии отметила, что президент ранее не делал прививок и от гриппа.