Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя деревенским человеком во время посещения фермерского рынка под Минском, передает БЕЛТА.

Он поручил найти баланс между интересами фермеров, других участников торговли и владельцев комплекса.

«Для меня главное — человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть — доступ на рынок», — заявил Лукашенко.

Летом прошлого года Лукашенко во время поездки в Гомельскую область заявил о необходимости сохранять приусадебные участки в деревнях и призвал граждан «вернуться на землю». «Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром», — отметил он.

Президент также высказывался о пользе жизни в селе во время пандемии коронавируса. «Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Трактор вылечит всех. Поле всех лечит», — уверял Лукашенко.