Опубликовано фото из деревни Лукашенко

В сети появилось фото, на котором находящийся в своей родной деревне президент Белоруссии Александр Лукашенко колет дрова. Снимок в субботу, 25 января, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

«Снимок сделан прямо посреди деревни, доступ местным жителям там не закрыт, естественно», — говорится в подписи к фото.

В сообщении также отмечается, что Лукашенко видели на кладбище. Он побывал на могилах матери и тещи, которые умерли в 2015-м и 2019 году соответственно.

Малой родиной Лукашенко является агрогородок Александрия в Могилевской области Белоруссии. В 2018 году к нему в гости приезжал президент России Владимир Путин, которому белорусский лидер показал собственный дом и угощал блинами и драниками.

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