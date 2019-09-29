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Умерла теща Лукашенко

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Александр Лукашенко

Теща президента Белоруссии Александра Лукашенко Елена Желнерович скончалась после продолжительной болезни в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

По ее словам, из-за этого глава государства отменил запланированные мероприятия и отправился на похороны тещи. «Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич», — заявила пресс-секретарь.

Также Эйсмонт отметила, что Желнерович на протяжении всей жизни относилась к Лукашенко «как к сыну».

Елена Желнерович жила в деревне Большой Межник Шкловского района Могилевской области. До выхода на пенсию она работала учителем белорусского языка в школе села Александрия.

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