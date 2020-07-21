Лукашенко призвал белорусов походить босиком по росе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан походить босиком по росе, передает БЕЛТА.

На встрече с активом Гомельской области Лукашенко заявил о необходимости сохранять приусадебные участки в деревне.

«Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство», — заявил он.

Белорусский лидер призвал людей изменить образ жизни. «Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко предупредил белорусов об угрозе потерять независимость и суверенитет страны. «Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми», — сказал он.