Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности использовать армию во время протестов. Трансляция его выступления доступна на YouTube.

По словам Лукашенко, «события прошлого года показали, кто есть кто». Россия и Белоруссия «остались вдвоем», и российский президент Владимир Путин предлагал оказать помощь.

Однако белорусский лидер, по его словам, ответил, что справится сам, но попросил создать резерв силовиков в тысячу человек.

«Не думаю, что этот бы резерв решил какую-то задачу, потому что у меня в резерве была целая армия. И у меня даже ни один мускул бы не дрогнул для того, чтобы ввести в действие армию, если б я видел, что они не просто перешли красную черту, а далеко забрались», — сказал Лукашенко.

Ранее он заявил, что выборы президента в 2020 году прошли в условиях «тотальной гласности» и демократизации политической жизни.

