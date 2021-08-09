Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем скором уходе с поста главы государства. Об этом он сообщил в понедельник, 9 августа, в ходе встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает БЕЛТА.

В то же время Лукашенко призвал не гадать, когда именно он покинет свой пост. «Очень скоро», — заверил он.

При этом белорусский лидер отказался называть имя своего возможного преемника, отметив, что решение останется за гражданами страны. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — подчеркнул он.

Ранее в своем выступлении Лукашенко заявил, что, по его мнению, выборы главы государства в 2020 году прошли в условиях «тотальной гласности» и демократизации политической жизни. Он отметил, что часть кандидатов на президентский пост изначально готовилась «долбить власть», вместо того чтобы готовиться к «справедливым и честным» выборам.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей. Многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.