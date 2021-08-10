Украинский журналист назвал Лукашенко деспотом и выпил подаренный им бальзам

Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко на его высказывание, в котором глава государства предложил посадить Гордона в СИЗО и назвал его мерзавцем. Видеозапись с обращением к Лукашенко журналист опубликовал на своем YouTube-канале.

Гордон заявил, что ему понравилось, как обозвал его Лукашенко, и отметил, что в ходе их последней встречи белорусский лидер общался в более миролюбивом ключе. Журналист добавил, что Лукашенко, незаконно заняв пост главы государства в 2020 году, изменился в худшую сторону.

Журналист также подчеркнул, что, если бы белорусский лидер действительно был заинтересован в благополучии своего народа, он бы добровольно отказался от власти. «Я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует освобождение от вас. Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде», — сказал Гордон.

Затем он заявил, что у него еще остался подаренный Лукашенко бальзам, и выпил его залпом, произнеся тост за свободу белорусского народа. Горький напиток Гордон заел конфетами собственного производства.

Ранее Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами призвал посадить Гордона на несколько месяцев в следственный изолятор за «болтовню» об инциденте с «вагнеровцами» в июле 2020 года.

По его мнению, журналист хочет намеренно исказить историю с задержанием бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и их возвращением в Россию, в то время как сегодня уже известны все подробности произошедшего. В конце он добавил, что обиду на Гордона не держит, и назвал его мерзавцем.

