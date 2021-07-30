Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой и раскрыл подробности ее отъезда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности отъезда лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года. Об этом он рассказал во время встречи с чиновниками по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, пишет БЕЛТА.

Лукашенко опроверг утверждение о том, что белорусские власти заставили Тихановскую покинуть страну. «Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Белоруссии и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте», — подчеркнул президент.

Глава республики также заявил, что оппозиционерка лично обращалась к начальнику оперативно-аналитического центра при президенте Белоруссии Андрею Павлюченко за разрешением на выезд из страны и финансовой помощью. По словам Лукашенко, Тихановской дали 15 тысяч долларов (более одного миллиона рублей) и позволили уехать в Литву. «И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка!» — заключил белорусский президент.

Ранее Тихановская заявила, что жалеет об отъезде из Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. По ее мнению, это было ошибкой, которая отчасти привела протестующих к неудаче. При этом она отметила, что к тому моменту белорусы и сами не были готовы к массовым акциям и не имели никаких координационных структур.