Покинувший Россию автоконцерн объявил отзыв машин из-за дефекта сидений

General Motors остановил продажи Cadillac Vistiq из-за сидений, способных зажать пассажира

Бренд Cadillac, принадлежащий концерну General Motors, остановил продажи трехрядного электрического кроссовера Vistiq 2026 и 2027 модельных годов. Причиной стала отзывная кампания, объявленная из‑за опасного дефекта сидений третьего ряда, пишет The Drive.

Производитель установил, что электропривод может сложить спинки заднего дивана одним касанием кнопки в багажном отделении или на стойке кузова. При столкновении с препятствием механизм не всегда корректно срабатывает. В результате человек невысокого роста может оказаться зажатым под спинкой, что увеличивает риск травм.

Проверку инициировали после того, как в марте 2026 года Hyundai объявил аналогичный отзыв модели Palisade 2026 года. Это произошло из-за трагичного происшествия с двухлетним ребенком. Уже 31 марта 2026 года инженер General Motors подал внутренний рапорт по программе Speak Up For Safety («Сообщи о безопасности»), заметив некорректную работу автоматики на Vistiq.

Чтобы вернуть машины в продажу, концерн предложил временное решение. Перед передачей клиенту дилеры отключат функцию автоматического складывания третьего ряда и зафиксируют спинки в положении, которое выберет покупатель. Сейчас с заказчиками согласовывают удобный вариант. Владельцы уже проданных Vistiq получат уведомления с просьбой приехать в сервисный центр и бесплатно деактивировать механизм до получения новых деталей.

Окончательное решение проблемы запланировано только на август. Когда необходимые компоненты поступят, Cadillac обновит все существующие и будущие Vistiq.

Ранее Ford объявил сразу о двух параллельных отзывных кампаниях, которые затронут 110 626 автомобилей Mustang. Оба случая связаны с производственными дефектами.