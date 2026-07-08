В США огромный кит потопил пожарное судно

В США кит потопил катер пожарной охраны штата Нью-Джерси. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в субботу, 4 июля. Судно пожарных возвращалось с дежурства по обеспечению безопасности празднования 250-летия США около статуи Свободы. В этот момент огромный кит вынырнул под кормой катера, нанеся ему «катастрофические повреждения».

Как рассказали спасатели, судно начало так быстро набирать воду, что у экипажа было всего несколько секунд, чтобы покинуть его. Пожарных подняли на борт своих лодок местные жители. Позже члены экипажа прогулочного судна, катавшего туристов неподалеку, рассказали, что в районе находилась стая китов, которые постоянно выпрыгивали из воды.

Спасенные пожарные не получили травм, госпитализация им не понадобилась. Пожарная служба поблагодарила людей, участвовавших в спасении сотрудников. Получил ли ранения кит, не сообщается.

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