Лукашенко призвал посадить за болтовню украинского журналиста Гордона

Украинского журналиста Дмитрия Гордона следует посадить на несколько месяцев в следственный изолятор за «болтовню» об инциденте с «вагнеровцами», задержанными в Минске 29 июля по подозрению в подготовке беспорядков. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, журналист хочет намеренно исказить историю с задержанием бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и их возвращением в Россию, в то время как сегодня уже известны все подробности произошедшего. Президент пояснил, что все 33 человека, включая украинских граждан, сами изъявили желание отправиться туда.

В том, что они не попали на Украину, по мнению Лукашенко, виноват сам президент Владимир Зеленский, который почему-то не послал в Белоруссию своего генерального прокурора «для защиты задержанных ребят». Политик добавил, что до Смоленска их сопровождал его старший сын Виктор Лукашенко. «"Вагнеровцы" спросили, могут ли они потом приезжать в Беларусь, на что получили ответ, что президент не запрещал. "Некоторые заплакали"», — сказал белорусский лидер.

Ранее Дмитрий Гордон анонсировал способный «взорвать» общество фильм о «вагнеровцах», которых 29 июля задержали по подозрению в подготовке беспорядков. Он считает, что операция была провалена из-за предательства внутри украинского руководства, и «люди, которые стали предателями, будут названы в этом расследовании».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Выяснилось, что часть из них имела украинские паспорта и воевала в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, на что Лукашенко ответил согласием, но в итоге задержанные вернулись в Россию. Этот шаг был расценен украинской стороной как предательство со стороны белорусских властей.