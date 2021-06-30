Оппозиция заявила о «реальной панике» в офисе Зеленского из-за «вагнеровцев»

Оппозиция в Верховной Раде заявила, что в офисе Владимира Зеленского паникуют из-за последних заявлений президента Украины о «срыве» операции по задержанию бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом говорится в заявлении фракций «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины».

«На Банковой сейчас реальная паника, и они не знают, что делать после фактического признания Зеленского в том, что он мог слить эту спецоперацию и еще и порадовался тому, что она была сорвана», — сказал депутат от «ЕС» Владимир Арьев.

Оппозиционные фракции пригрозили, что выйдут из состава временной следственной комиссии Рады, если власть продолжит «манипулировать» и не поставит первым в повестке вопрос о «вагнеровцах».

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 участника ЧВК Вагнера, их обвинили в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые оказались гражданами Украины и воевали в Донбассе, поэтому Киев запросил их экстрадицию. Однако задержанные вернулись в Россию.

Позже главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Украина хотела выманить «вагнеровцев», но спецоперация провалилась. В срыве обвиняли власть, в том числе главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

В июне 2021-го Владимир Зеленский в интервью заявил, что обсуждал задержание «вагнеровцев» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и выразил готовность предоставить ему всю информацию о них. Многие восприняли это как признание в «срыве» операции, однако в офисе президента опровергли это.