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Захарова назвала условие выдачи российской визы журналистке «Би-би-си»

Представитель МИД России Захарова назвала условие выдачи визы журналистке «Би-би-си»
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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия выдаст визу журналистке британской телекомпании «Би-би-си» Саре Рейнсфорд в том случае, если Лондон сделает аналогичный шаг в отношении российского корреспондента, к чему ранее призывала Москва. Об этом в субботу, 14 августа, в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тянется сага еще с лета 2019 года, когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Соединенного Королевства, так и не дождавшись (в течение предшествовавших этому моменту полутора лет) продления своих виз и каких-либо объяснений причин такого отношения», — заявила дипломат.

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Захарова подчеркнула, что действия Москвы в отношении сотрудницы британской государственной телекомпании представляют собой исключительно ответную меру и могут быть пересмотрены после изменения позиции Лондона.

«Принятое по английскому корреспонденту решение аналогично описанным выше действиям Лондона применительно к ее российским коллегам по цеху», — указала она.

При этом, представитель МИД России обратила внимание, что попытки британской стороны увязать ситуацию с ухудшением положения дел со свободой СМИ в нашей стране являются ложью, как и слова английской журналистки о том, что ей навсегда запретили въезд в Россию, которые также не соответствуют действительности.

«Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам, треть жизни, должна понимать разницу между "никогда не вернуться" и "бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию"», — пояснила Захарова, отметив: «Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре».

Россия отказала журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд в продлении визы. В августе во время «Большого разговора» она задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос о репрессиях в стране. Рейнсфорд должна покинуть страну до 31 августа.

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