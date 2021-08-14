Посольство Британии ответило России на отказ продлить визу журналистке

Посольство Британии в России ответило Москве на отказ продлить визу журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд в ответ на аналогичные действия Запада против российских журналистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

Британское посольство назвало решение российских властей необоснованным.

«Это очередное необоснованное действие российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста "Би-би-си"», — отмечается в сообщении.

Также источник отметил, что подобные действия продолжат усугублять ситуацию «со свободой СМИ в России». При этом дипмиссия отвергает заявления МИД РФ «о дискриминации российских журналистов в Великобритании», в посольстве считают, что российские журналисты продолжают свободно работать в Лондоне при условии того, что они действуют в рамках закона.

13 августа представители «Би-би-си» прокомментировали отказ России продлевать визу британской журналистке Саре Рейнсфорд, назвав ситуацию «прямым посягательством на свободу СМИ».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания проигнорировала предупреждение министерства и продолжила «визовые издевательства над российским собкором в Британии». Она подчеркнула, что МИД регулярно «предлагал британцам прекратить гонения на российских журналистов», и порекомендовала Рейнсфорд самостоятельно дать комментарий коллегам.

Россия отказала журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд в продлении визы. В августе во время «Большого разговора» она задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос о репрессиях в стране. Как сообщалось, Москва отказала журналистке из-за плохих отношений с Западом и «самых жестких за последние годы репрессий в отношении оппозиции». Рейнсфорд должна покинуть страну до 31 августа.