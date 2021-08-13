В Британии прокомментировали отказ России в продлении визы журналистке

Представители «Би-би-си» прокомментировали отказ России продлевать визу британской журналистке Саре Рейнсфорд, задавшей вопрос о репрессиях президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Решение не продлевать визу корреспондентке в «Би-би-си» назвали «прямым посягательством на свободу СМИ». Они также посоветовали российским властям пересмотреть принятое решение.

Об отказе от продления визы стало известно 13 августа. Из-за этого решения Рейнсфорд обязана покинуть страну до конца лета. Отказ объясняется ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания проигнорировала предупреждение министерства и продолжила «визовые издевательства над российским собкором в Британии». Она подчеркнула, что МИД регулярно «предлагал британцам прекратить гонения на российских журналистов», и порекомендовала Рейнсфорд самостоятельно дать комментарий коллегам.

В августе во время «Большого разговора» Рейнсфорд задала Лукашенко вопрос, не считает ли он, что после жесточайших репрессий в стране он потерял легитимность как глава государства. Лукашенко в свою очередь призвал журналистку к ответу за девушку, которую застрелили в Конгрессе США. «Я не американка, я из Великобритании», — напомнила она. После этого президент заявил, что никаких пыток в Белоруссии не было.