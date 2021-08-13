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Гендиректор «Би-би-си» осудил отказ России в продлении визы журналистке

Гендиректор «Би-би-си» Дэйви ответил на отказ РФ в продлении визы журналистке Рейнсфорд
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Фото: Luke MacGregor / Reuters

Генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви осудил отказ России продлевать визу британской журналистке Саре Рейнсфорд, задавшей вопрос о репрессиях президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Соответствующее заявление размещено на сайте корпорации.

«Сара — исключительный и бесстрашный журналист. Она свободно говорит по-русски и предоставляет независимые и подробные репортажи о России и бывшем Советском Союзе. (...) Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение», — заявил он.

Дэйви добавил, что такие журналисты способствуют информированию сотен миллионов слушателей и зрителей «Би-би-си» по всему миру.

Об отказе от продления визы стало известно 13 августа. Из-за этого решения Рейнсфорд обязана покинуть страну до конца лета. Отказ объясняется ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.

В августе во время «Большого разговора» Рейнсфорд задала Лукашенко вопрос, не считает ли он, что после жесточайших репрессий в стране потерял легитимность как глава государства. Лукашенко, в свою очередь, призвал журналистку к ответу за девушку, которую застрелили в Конгрессе США. «Я не американка, я из Великобритании», — напомнила она. После этого президент заявил, что никаких пыток в Белоруссии не было.

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