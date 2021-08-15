Талибы гарантировали безопасность посольства России и других стран в Кабуле

Лидеры радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) гарантировали безопасность посольства России и других стран в Афганистане. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, передает РИА Новости.

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Дипломат отметил, что Москва не планирует эвакуировать свое посольство из Кабула. «Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий», — подчеркнул он.

Кабулов также указал, что, по словам талибов, иностранным дипмиссиям на афганской территории ничего не угрожает. Он рассказал, что российская сторона давно получила такие гарантии.

Ранее стало известно, что власти США начали эвакуацию своих дипломатов из американского посольства в Кабуле. Для обеспечения безопасного вывоза сотрудников дипмиссии американский лидер Джи Байден направил в страну пять тысяч солдат.

Силы «Талибана» активизировали наступление в Афганистане после начала вывода из республики военного контингента США и стран НАТО. На сегодняшний день положение афганского правительства становится все более критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.