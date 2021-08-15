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Талибы захватили контроль над всеми погранпереходами Афганистана

СМИ: боевики движения «Талибан» контролируют все погранпереходы страны
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Фото: Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) контролируют все погранпереходы Афганистана. Об этом пишет Al Arabiya.

По данным СМИ, теперь страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

О том, что боевики террористического движения «Талибан» уже начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщалось ранее 15 августа. Как уточнил источник РИА Новости, талибам к настоящему времени удалось взять под контроль Кабульский университет на западе Кабула. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана». Другие подробности не приводятся.

Движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.

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