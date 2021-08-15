В Узбекистане рассказали о ситуации на границе с Афганистаном

МИД Узбекистана: ситуация на границе с Афганистаном в районе моста Хайратон улучшилась

Обстановка на границе Узбекистана с Афганистаном в районе приграничного моста «Термез-Хайратон» существенно улучшилась. Об этом сообщили в Telegram-канале узбекского Министерства иностранных дел.

Материалы по теме Крещение кровью Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане. Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?

«Основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию», — рассказали в МИД Узбекистана. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нормализация ситуации стала возможна в результате эффективных дипломатических мер и проведения разъяснительной работы.

Ранее стало известно, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и попросила о помощи. На афганской части моста «Термез-Хайротон» образовалось скопление военнослужащих. По информации узбекского МИД, афганским военным оказали медицинскую помощь, предоставили питание, а также организовали их временное размещение.

До этого афганский политик Атто Мухаммади Нур сообщил, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) с помощью заговора захватили северо-западную провинцию Балх, которая граничит с Узбекистаном. Силы талибов активизировались в Афганистане после вывода военного контингента США и стран НАТО. На данный момент боевики захватили столицы 16 провинций республики.