Жители Узбекистана заработали тысячи долларов на прогулках

Жители Узбекистана в июле заработали тысячи долларов на пеших прогулках. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».

203 человека получили в общей сложности 68,9 миллиона сумов (почти 6,5 тысячи долларов). Победителем оказался 34-летний житель Ташкента, который прошел 1 888 231 шаг.

В начале мая в Министерстве юстиции сообщили, что приняли постановление, согласно которому жителям Узбекистана, которые пройдут не менее 10 тысяч шагов в сутки, выплатят по 3 тысячи сумов. Деньги будут переведены на электронные кошельки.

Ранее в США женщина, страдавшая от лишнего веса, забрала с улицы выброшенную беговую дорожку и смогла похудеть на 45 килограммов за два года.