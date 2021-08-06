Женщина нашла на улице выброшенную беговую дорожку и похудела на 45 килограммов

В США женщина, страдавшая от лишнего веса, забрала с улицы выброшенную беговую дорожку и смогла похудеть на 45 килограммов за два года. Своей историей она поделилась с Women’s Health.

Кейлин Линн Джили (Kaylin Lynn Gealy) из города Гринвилл, штат Южная Каролина, рассказала, что из-за лишнего веса чувствовала постоянную усталость, отказывалась от встреч с друзьями и находила утешение в поедании сладкого. Кроме того, у нее начались проблемы со здоровьем — повысились кровяное давление и уровень холестерина.

Изменить образ жизни Джили решила после того, как устроилась на новую работу. В один из дней по пути домой она увидела, что кто-то выставил на улицу беговую дорожку с надписью «бесплатно». Женщина забрала тренажер и начала регулярно заниматься.

Она призналась, что первое время занятия давались ей с трудом, потому что она привыкла просто сидеть на диване, смотреть телевизор и есть. Джили начала с того, что продолжила смотреть телевизор, но при этом ходила на беговой дорожке. Теперь она старается совершать длительные прогулки пять дней в неделю и считает, что ходьба — лучший из бесплатных способов поддержания формы.

Наладить правильный режим питания Джили удалось не сразу. Сначала она пыталась сократить порции еды, но скоро поняла, что это не для нее. Тогда она стала есть только с 12:00 до 20:00, но из-за этого часто была голодна утром и поздно вечером. В итоге женщина перешла на диету с большим количеством овощей, которая позволила ей есть, когда хочется, но при этом не набирать вес.

Сейчас на завтрак Джили может съесть яичницу-болтунью с грибами, перцем, луком и беконом или омлет с острым соусом; на обед — курицу с брокколи, или салат с лососем на гриле или жареную брюссельскую капусту с пармезаном и кусочками бекона, а на ужин — чизбургер с листьями салата вместо булочек, или куриные крылышки, приготовленные на аэрогриле, или куриную грудку со сливочным сыром, халапеньо и беконом, или стейк рибай с зеленой фасолью.

С начала регулярных занятий и изменения режима питания в 2018 году Джили удалось сбросить почти 45 килограммов. «Мои уверенность в себе, здоровье, сон и много чего еще улучшились настолько, что я представить себе не могла», — поделилась впечатлениями женщина.

Ранее сообщалось, что 34-летняя уроженка США Эшли Колдуэлл (Ashleigh Caldwell) сбросила 110 килограммов и поделилась своим методом похудения. Американка рассказала, что решила похудеть после того, как ее вес достиг 193,6 килограмма.