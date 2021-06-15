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Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении

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Фото: Josh Temple

Валлиец из города Суонси, Великобритания, похудел на 85 килограммов за полтора года и поделился методом похудения. Свою историю он рассказал WalesOnline.

23-летний Джош Темпл (Josh Temple) рассказал, что располнел еще будучи подростком и обвинил во всем лекарства, которые принимал от болезни желудка. Со временем его вес увеличивался, а к февралю 2020 года достиг 177 килограммов.

Темпл объяснил, что на работе ему каждый день нужно подниматься по лестнице, и в начале прошлого года каждый подъем стал даваться ему особенно тяжело. «Я дошел до такой стадии ожирения, что не мог пройти нескольких метров без одышки», — вспоминал мужчина.

Британец понял, что нужно срочно менять образ жизни и записался в группу для худеющих.

Он рассказал, что раньше обедал сэндвичами, чипсами и печеньем, но теперь ест салаты или омлет, приготовленные дома. Вечером Темпл часто объедался жареной картошкой или фастфудом, однако сейчас ужинает только свежеприготовленной домашней едой.

Мужчина признался, что не был в «Макдоналдсе» с тогда дня, как начал худеть. Впрочем, иногда Темпл позволяет себе съесть шоколадку или пачку чипсов, но благодаря правильному отношения к диете, он спокойно контролирует количество вредной еды и больше не зависит от нее.

С февраля прошлого года Темпл сбросил 85 килограммов и сейчас весит 92. Он считает, что еще не привел тело в нужное состояние, однако уже очень близок к цели.

Ранее сообщалось, что мужчина за год сбросил больше половины веса и поделился своим методом похудения. Он отказался от любимой вредной еды и перешел на рис и курицу.


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