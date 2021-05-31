120-килограммовая студентка похудела на 30 килограммов и раскрыла секрет успеха

Весившая 120 килограммов жительница индийского города Понда, штат Гоа, похудела на 30 килограммов за восемь месяцев и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

19-летняя студентка первого курса Седжал Паи (Sejal Pai) начала набирать лишний вес, несмотря на то, что в прошлом была профессиональной пловчихой. На пике ее вес достиг 120 килограммов. Паи столкнулась с тем, что из-за лишнего веса ей стало трудно выбирать одежду. Она решила, что пора изменить образ жизни, когда пришла в любимый магазин и обнаружила, что ей ничего не подходит.

Студентка начала питаться правильно. Теперь на завтрак она выпивает черный кофе и съедает половину яблока или 200 граммов обезжиренного молока и мюсли. Обедает Паи омлетом из двух яиц с огурцом или пятью небольшими кусочками курицы и помидорами.

Индианка садится ужинать до семи часов вечера, она ест огурец, несколько долек дыни или яблоко. После семи часов вечера Паи только пьет воду. Раз в 15 дней Паи позволяет себе съесть два кусочка пиццы, рыбу, рис с карри или бургер.

Индианка выполняет высокоинтенсивные интервальные тренировки, занимается ходьбой и аэробикой. Главным секретом своего похудения Паи считает правильное сочетание диеты и упражнений. Нужно быть последовательным, дисциплинированным и питаться небольшими порциями, уверена она.

Похудев, студентка снова смогла позволить себе выбирать одежду на свой вкус. Она не собирается останавливаться на достигнутом результате и планирует избавиться от оставшегося лишнего веса. «Раньше я ненавидела спортивные упражнения, но как только я начала замечать результаты, они вошли в привычку», — отметила Паи.

Ранее сообщалось, что житель Индии рассказал, как сбросил 25 килограммов и добился рельефного тела без отказа от вредной пищи. Мужчина занимается спортом шесть раз в неделю и ежедневно проходит 12 тысяч шагов.