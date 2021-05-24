127-килограммовая пенсионерка похудела вдвое и раскрыла свой метод

Похудевшая вдвое за полтора года британская пенсионерка раскрыла свой метод. Ее историю опубликовал Daily Record.

57-летняя Морин МакОлей (Maureen McAulay) из валлийского графства Вейл-оф-Гламорган рассказала, что задумалась сбросить вес после того, когда ей стало стыдно появляться на людях. Тогда женщина весила 127 килограммов.

«Мне казалось, будто все люди на улице осуждают меня, когда я выхожу погулять, или иду поесть в кафе», — вспоминала МакОлей.

Морин МакОлей Фото: из личного архива

Она решила присоединиться к группе для худеющих, но даже там сначала стеснялась своего веса и внешности. Однако руководитель группы поддержала женщину, и та начала регулярные занятия в январе 2020 года.

После первой же встречи группы, МакОлей отказалась от фастфуда, выпечки и белого хлеба. Кроме того, она перестала покупать магазинные соусы и начала готовить сама.

За 16 месяцев британке удалось сбросить 57 килограммов, и теперь она носит одежду на семь размеров меньше. «Это же вес целого человека, если задуматься!», — удивилась МакОлей своим успехам.

Сейчас вес британки составляет 63 килограмма, и она говорит, что никогда в жизни не была настолько уверенной в себе.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского Эдинбурга похудела на 47 килограммов и поделилась секретом успеха. Женщина решила изменить эту ситуацию, заменила свои любимые блюда низкокалорийными альтернативами и за 21 месяц сбросила более 47 килограммов.