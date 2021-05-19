Женщина похудела на 47 килограммов и поделилась секретом успеха

Жительница шотландского города Эдинбург похудела на 47 килограммов и поделилась секретом успеха. Об этом сообщает издание The Mirror.

25-летняя Джемма (Gemma) набрала лишний вес после рождения дочери в 2017 году. Она стала заедать стресс после нескольких тяжелых лет и безуспешно боролась с лишними килограммами.

Женщина решила изменить эту ситуацию, заменила свои любимые блюда низкокалорийными альтернативами и за 21 месяц сбросила более 47 килограммов. Шотландка утверждает, что похудеть можно не только на овсянке и салатах: можно готовить домашнюю пиццу и выпечку, но тщательно считать калории и использовать низкокалорийные ингредиенты и сахарозаменители.

Похудев, Джемма обрела уверенность в себе и смогла изменить свою жизнь к лучшему и в других сферах. Она завершила нездоровые отношения, перестала общаться с негативно настроенными людьми, нашла работу и стала снова жить полной жизнью.

Когда из-за пандемии коронавируса был введен режим строгих ограничений, Джемма испугалась, что вернется к старым вредным привычкам от скуки. Она решила использовать свободное время, чтобы завести страницу в TikTok и делиться на ней рецептами низкокалорийных блюд. В итоге Джемма набрала 42 тысячи подписчиков и сохранила стройную фигуру.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии сбросила 57 килограммов, изменила взгляд на жизнь и нашла новое призвание. Теперь она учится на фитнес-тренера и хочет помогать людям, желающим избавиться от лишнего веса.