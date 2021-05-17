Женщина сбросила 57 килограммов и поделилась секретом успеха

Жительница Шотландии сбросила 57 килограммов, изменила взгляд на жизнь и нашла новое призвание. Секретом своего успеха она поделилась с Daily Record.

27-летняя Дора Манчини Ньютон (Dora Mancini Newton) из города Бишопбриггс, округ Ист-Данбартоншир, начала заниматься спортом вместе с мужем в конце 2019 года, чтобы побороть стресс, вызванный проблемами в семейном бизнесе.

«Идея заняться спортом была не моей. Я всегда боялась спортзалов, потому что стеснялась своего веса и внешности», — вспоминала Ньютон.

Однако муж шотландки решил, что им пора менять образ жизни. Супруги сели на диету и занялись спортом вместе. Они полностью отказались от нездоровой пищи и перешли на йогурты, рис, овощи и мясо птицы.

«Раньше я ела не переставая и никогда не могла наесться. Только начав питаться правильно, я поняла, что такое настоящая сытость и удовольствие от пищи», — поделилась своим опытом шотландка.

После начала пандемии COVID-19 спортзал, куда ходила пара, закрылся, однако они продолжили регулярные тренировки дома. В результате Дора не только сбросила вес, но и избавилась от экземы, которая мучала ее всю жизнь.

За полтора года, прошедшие с начала занятий, Ньютон сбросила 57 килограммов, полностью изменила взгляды на жизнь и даже сменила профессию. Теперь она учиться на фитнес-тренера и хочет помогать людям, желающим избавиться от лишнего веса.

Она также сказала, что для того, чтобы изменить себя, нужно правильно настроиться психологически и запастись терпением.

Ранее сообщалось, что российский врач-эндокринолог Зухра Павлова помогла тучному мужчине сбросить 60 килограммов. Достичь этих результатов ему помогли занятия спортом, правильное питание и назначенные врачом лекарственные препараты.