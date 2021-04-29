Врач помогла россиянину сбросить 60 килограммов и раскрыла секреты его похудения

Российский врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова помогла тучному мужчине сбросить 60 килограммов и раскрыла секреты его похудения. О трансформации пациента она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Павловой, 54-летний россиянин по имени Михаил обратился к ней с жалобой на ожирение. Мужчина весил 170 килограммов при мышечной массе в 17,6 килограмма. «Это тот вариант, когда тяжелому телу буквально не на что опираться», — отметила специалист.

Также пациенту мешал похудеть стресс на работе. Однако он был настроен серьезно: он выполнял все рекомендации врача и чуть больше чем за год избавился от 60,3 килограмма жира. Достичь этих результатов ему помогли занятия спортом, правильное питание и назначенные врачом лекарственные препараты, объяснила Павлова.

Все максимально компенсировали и подлечили. В итоге к сегодняшнему дню у пациента выдающийся результат: он сумел заместить часть жира мышцами. За это время он накачал 25,3 килограмма мышц Зухра Павлова врач-эндокринолог клиники МГУ

Ранее сообщалось о жителе индийского города Лудхияна, штат Пенджаб, который похудел на 41 килограмм и назвал три секрета своего успеха. По словам мужчины, избавиться от лишнего веса ему помогли регулярные тренировки, правильное питание и дисциплина.