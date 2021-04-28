Мужчина сбросил 41 килограмм за семь месяцев и назвал три секрета похудения

Житель индийского города Лудхияна, штат Пенджаб, похудел на 41 килограмм и назвал три секрета своего успеха. Как сообщает газета The Times of India, ему помогли регулярные тренировки, правильное питание и дисциплина.

39-летний Рамит Аггарвал (Ramit Aggarwal) поправился до 123 килограммов. Он решил привести себя в форму из-за появившейся одышки и предупреждений докторов. «Я хотел избавиться от лишнего веса наиболее щадящим образом, не подвергая риску свое здоровье», — отметил индиец.

Прежде всего, мужчина изменил питание. После пробуждения он выпивал стакан теплой воды, а в 9:30 завтракал легкой пищей вроде рисовых хлопьев или каши из манки или рисовой муки. В полдень он съедал фруктовый салат, а через час-полтора подкреплялся овощным рагу с лепешкой. Около 17:30 индиец позволял себе одно печенье с чаем. Ужинал он примерно через два часа, предпочитая большую тарелку салата с двумя ломтиками черного хлеба или лепешку с овощами.

Кроме того, Аггарвал стал больше двигаться. По его словам, в достижении цели ему помогла быстрая ходьба. «По утрам я делаю примерно восемь тысяч шагов и в течение 20-30 минут выполняю упражнения на полу, — рассказывает он. — Около шести вечера я снова занимаюсь быстрой ходьбой, делая примерно восемь-десять тысяч шагов. За день я стараюсь покрывать норму как минимум в 15 тысяч шагов, а также выполняю энергичные аэробные, кардио- и силовые тренировки». Также мужчина начал практиковать йогу.

Индиец не намерен останавливаться на достигнутом. Он планирует похудеть до 60-70 килограммов и в дальнейшем поддерживать вес на том же уровне.

Ранее сообщалось, что 136-килограммовый житель американского города Казеновия, штат Нью-Йорк, похудел на 45 килограммов. Он отказался от любимых чизбургеров в пользу растительной диеты и начал бегать по утрам.