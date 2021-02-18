Мужчина похудел на 45 килограммов и раскрыл секрет успеха

136-килограммовый житель американского города Казеновия, штат Нью-Йорк, похудел на 45 килограммов и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает издание Spectrum Social News.

В 2016 году 36-летний Адам Херрингшоу (Adam Herringshaw) весил более 136 килограммов. Он осознал, что пора менять образ жизни, и начал бегать. «В то время у меня было установлено приложение, которое записывало данные о моих пробежках. Я контролировал свое сердцебиение и видел, как далеко сумел пробежать. Это были не самые приятные результаты», — рассказал он.

Постепенно Херрингшоу увеличивал нагрузки и в конце концов сбросил более 45 килограммов. К настоящему времени мужчина пробежал марафон и участвует в виртуальных забегах во время пандемии. Прошлым летом он пробежал весь американский штат Теннесси.

«У нас в клубе было 16 мужчин. Из них только я пробежал через Теннесси и начал обратный путь. Я преодолел его за 80 дней, то есть пробегал по 12 километров в день», — пояснил он.

Кроме того, Херрингшоу заменил любимые чизбургеры на растительную диету. Он начинает своей день со смузи и ест много овощей и фруктов. «Я рассматриваю еду как топливо. Что сможет дать мне энергию? Что сможет поддержать в хорошем состоянии мою иммунную систему?» — отметил американец.

По его словам, секретом похудения для него стало сочетание спорта и диеты. Помимо бега, он начал заниматься силовыми тренировками. Херрингшоу считает, что любой человек может стать здоровым.

Ранее сообщалось, что весившая 82 килограмма жительница нигерийского города Лагос похудела на 26 килограммов за четыре месяца и раскрыла секрет своего успеха. Залогом успешного похудения Сингх считает осознание того, что ежедневные привычки влияют на тело.