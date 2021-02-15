Молодая мать сбросила 46 килограммов без спортзала и раскрыла секрет похудения

Молодая мать из австралийского штата Новый Южный Уэльс раскрыла секрет, как ей удалось похудеть на 46 килограммов за 28 недель без посещения спортзала. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейтлин Ланкестер (Katelyn Lankester) поправилась до 99 килограммов в ноябре 2019 года, после того как родила первенца. «Я ненавидела то, как выглядела и старалась не покидать дом», — признается она. Однако свою трансформацию она начала только через полгода, 25 мая прошлого года, когда наткнулась на рекламу онлайн-тренировок с фитнес-тренером Рейчел Диллон.

Благодаря ежедневным домашним тренировкам и здоровому питанию Ланкестер похудела до 53 килограммов всего за семь месяцев. Каждая тренировка состояла из силовых упражнений, посвященных определенной группе мышц. Помимо этого, в программу входили жиросжигающие кардиотренировки.

Онлайн-тренировки идеально подошли Ланкестер, поскольку она могла заниматься спортом и параллельно приглядывать за ребенком. «Я с самого начала полюбила эту фитнес-программу и по сей день придерживаюсь ее», — отметила она.

Австралийка отказалась от вредной пищи и теперь начинает утро с кофе и овсянки с фруктами. На обед она съедает тост с авокадо, а ужинает курицей или говядиной с овощами. В качестве перекуса она предпочитает йогурт и протеиновый коктейль. Ланкестер старается потреблять не более 1500 килокалорий в день. «Изменения в весе так хорошо повлияли на мою жизнь, — заявила она. — Я горжусь своими результатами и теперь стараюсь прокачать мышцы».

Ранее сообщалось, что располневшая до 95 килограммов жительница английского графства Дарем похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха. Она изменила диету и старается ходить по десять тысяч шагов в день.