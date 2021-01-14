Женщина похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха

Располневшая до 95 килограммов жительница английского графства Дарем похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

33-летняя Линси Харланд (Lynsey Harland) до введенного из-за пандемии коронавируса режима строгой изоляции питалась в ресторанах быстрого питания и пабах. Она запивала еду сладкими коктейлями.

После введения связанных с коронавирусом ограничений ситуация ухудшилась, и англичанка начала есть, чтобы развлечь себя. В результате она достигла веса в 95 килограммов.

В июле Харланд лишилась работы и решила заняться своим здоровьем. Раньше англичанка предпочитала на завтрак бекон, омлет и кофе с молоком, на ланч — бургер из «МакДоналдс» и клубничный коктейль. На обед Харланд съедала жареные рисовые чипсы с соусом карри из местного китайского ресторана или покупала пиццу навынос. За день она выпивала до четырех чашек кофе с молоком, ела шоколадные батончики и хрустящие закуски.

Теперь Харланд выбирает на завтрак протеиновый коктейль с растительным молоком. На обед она предпочитает салат с тунцом или суп из ветчины. На ужин англичанка ест клубнику и йогурт или сэндвич с сыром «Филадельфия». Раз в неделю она позволяет себе съесть пиццу, но старается не злоупотреблять подобными продуктами.

Женщина рассказала, что раньше была слишком занята на работе и не успевала готовить пищу, поэтому ей приходилось покупать еду навынос. Теперь она пьет много воды, черный кофе и зеленый чай. Сладкие алкогольные напитки она заменила диетическим лимонадом с водкой.

Англичанка следит за пройденным расстоянием при помощи мобильного приложения-шагомера и старается ходить по десять тысяч шагов в день. Она включила по 40 приседаний и 30 отжиманий в свои ежедневные тренировки. Раньше Харланд чувствовала себя постоянно уставшей и страдала от одышки, когда поднималась по лестнице. После похудения у женщины появилось больше энергии, она ощущает себя гораздо моложе своего возраста.