190-килограммовая мать троих детей раскрыла способ похудеть на 50 килограммов

Жительница Великобритании приняла участие в передаче Shut-Ins: Britain's Fattest People и раскрыла способ, который помог ей похудеть на 50 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя мать троих детей Саманта из английского города Хартлпул весила около 190 килограммов. Из-за ожирения она стеснялась выходить из дома, перекладывая ответственность за семью на мужа, с котором она живет уже 14 лет. «Я стала затворницей, — призналась она. — Медленно, но верно, все становилось все хуже и хуже».

Саманта стала ощущать себя 90-летней бабушкой, которой тяжело ответить на звонок или открыть входную дверь. Когда британка оставалась дома одна, она заказывала вредную пищу и с утра до вечера поглощала жирные и калорийные снеки. «Еда успокаивала меня. Она стала моим другом. Чем больше я ела, тем лучше себя чувствовала», — отметила она.

Британка решила избавиться от вредных привычек, когда узнала о беременности дочери. На консультации с хирургом ей поставили задачу похудеть на пять килограммов за пять недель. Британке прописали диету на тысячу килокалорий в день. При этом ей запретили потреблять еду на вынос и снеки.

Спустя месяц она пришла на повторный прием к хирургу и обнаружила, что сбросила девять килограммов. Тогда ей предложили перенести операцию по уменьшению объема желудка. В течение года после процедуры Саманта продолжила заниматься спортом и правильно питаться и в общей сложности похудела на 50 килограммов.

Ранее небинарная персона из Великобритании, весившая 260 килограммов, вынужденно начала худеть, так как врачи отказались проводить ей операцию по смене пола. Она также приняла участие в передаче Shut-Ins: Britain's Fattest People и сбросила 80 килограммов.