120-килограммовая женщина сбросила 47 килограммов и раскрыла секрет похудения

Тучная жительница австралийского города Ред Клифс, штат Виктория, раскрыла секрет, как ей удалось похудеть на 47 килограммов. Историю ее трансформации опубликовало издание Daily Mail.

29-летняя мать двух детей Виктория Боуэн (Victoria Bowen) поправилась во время беременности, а после ела высококалорийную вредную пищу и не занималась спортом. Когда ее вес увеличился до 120 килограммов, австралийка осознала, что не может полноценно проводить время с детьми и мужем, например, играть с ними в парке. Тогда она решила изменить образ жизни и привести себя в форму.

Боуэн отказалась от сладостей и стала питаться полезными для здоровья блюдами. Теперь каждое воскресенье она готовит себе рацион на неделю, который обходится ей примерно в 50 австралийских долларов (около трех тысяч рублей). По ее словам, это помогает ей мотивировать себя и не срываться на вредную пищу.

Раньше Виктория ела много шоколада, чипсов и еды навынос. Теперь же она предпочитает начинать день с овсяной каши, заправленной клубникой, в обед ест традиционное мексиканское блюдо тако с рисом и салатом, а ужинает питой с говядиной. В качестве перекусов Виктория предпочитает овощные чипсы, фрукты и протеиновый смузи на основе миндального молока и бананов.

Благодаря диете и физической нагрузке Боуэн сбросила 47 килограммов. «Заготовка еды помогла мне сбросить лишний вес, так как раньше я всегда предпочитала есть блюда навынос, — говорит она. — Заготавливая пищу заранее, я знаю состав и понимаю, что это полезная еда. Я люблю готовить блюда заранее и от всей души рекомендую всем». Виктория Боуэн считает, что заготовки помогают сэкономить время в течение недели и устоять перед искушением съесть вредную пищу.

Кроме того, Боуэн ежедневно гуляет с сыновьями и посещает тренажерный зал. По ее словам, после похудения ее жизнь полностью изменилась, она чувствует себя более уверенной и счастливой.

Ранее сообщалось, что располневшая до 95 килограммов жительница английского графства Дарем похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха. Она изменила диету и старается ходить по десять тысяч шагов в день.

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