Женщина сбросила 45 килограммов и раскрыла три секрета похудения

Жительница Канады, сумевшая сбросить 45 килограммов, назвала три секрета похудения. Ее историю опубликовало издание Women’s Health.

32-летняя Кари (Kari) из Новой Шотландии утверждает, что с детства страдала от ожирения. К 16 годам она весила 136 килограммов, и у нее наметились проблемы со здоровьем: предиабет, повышенный холестерин и гормональный дисбаланс. На первом курсе колледжа у канадки постоянно болели коленные суставы, ей часто не хватало сил, а настроение было подавленным. Именно тогда она всерьез задумалась о похудении.

Кари перешла на более здоровое питание, стала следить за составом потребляемой пищи и стараться поддерживать дефицит калорий. Первоначально она почти не занималась спортом, лишь прыгала со скакалкой у себя в спальне. Однако затем стала ходить в спортзал каждый будний день и занялась бегом. Позднее женщина увлеклась упражнениями на основе смешанных боевых искусств, разработанными новозеландским спортсменом Лесом Миллзом, прошла тренерские курсы и около года обучала других. Так ей удалось сбросить 45 килограммов и поддерживать здоровый вес в течение 12 лет.

Кари утверждает, что во время похудения поняла три вещи. Во-первых, очень важно не ставить перед собой нереалистичные цели. Например, диета не должна быть чересчур строгой. Во-вторых, она стала по-новому смотреть на фитнес. «Я обнаружила, что тренировки улучшают мой образ мыслей и общее самочувствие, что делает процесс похудения и поддержания веса приятнее и позитивнее», — сказала женщина. В-третьих, полезно, когда кто-то контролирует твои достижения — это повышает ответственность. В связи с этим она вступала в онлайн-сообщества худеющих.

Ранее сообщалось, что располневшая до 95 килограммов жительница английского графства Дарем похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха. Она изменила диету и старается ходить по десять тысяч шагов в день.