21-летняя девушка похудела на 50 килограммов и изменилась до неузнаваемости

Жительница английского города Ливерпуль, Великобритания, изменилась до неузнаваемости после того, как сбросила 50 килограммов за девять месяцев. Об этом сообщает газета Liverpool Echo.

21-летняя Тори Вайт (Tori White) поправилась до 108 килограммов из-за неправильного питания и отсутствия спорта. «Я вечно пропускала завтрак и съедала два обеда, — вспоминает она школьные годы. — Мама собирала мне еду с собой, но помимо этого я еще ходила на обед в школьную столовую. По дороге домой я забегала в KFC, потом пила с мамой чай, а перед сном съедала бутерброд».

Вайт осознает, что с помощью еды пыталась справиться с негативными эмоциями и плохим настроением. Когда у нее был неудачный день, она возвращалась домой и заказывала большую пиццу, снеки и вредные газированные напитки. «Думаю, это потому, что меня ничего не радовало, я ненавидела себя, но в первые полчаса поедания пиццы все же чувствовала себя чудесно», — объяснила она.

Из-за лишнего веса она страдала от депрессии и панических атак. Чтобы привести себя в форму, она начала заниматься спортом и придерживаться здоровой диеты. В результате Вайт похудела до 58 килограммов. В прошлом году девушка приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Ливерпуль 2020» и заняла второе место.

Британка советует не впадать в крайности в процессе похудения. В какой-то момент она стала посещать спортзал дважды в день и в результате чрезмерно похудела. «Мне кажется, я слишком быстро сбросила лишний вес и не осознавала, что видела в отражении прежнюю себя, хотя в действительности была уже худой», — рассказывает она.

Вайт призывает желающих похудеть идти к своей цели постепенно и хвалить себя даже за небольшие достижения. «Когда вы смотритесь в зеркало, попытайтесь не зацикливаться на том, что вас в себе не устраивает, — порекомендовала она. — Отметьте хотя бы одну деталь, которую вы в себе любите, и именно с этого начнется ваш путь к принятию себя».

Ранее сообщалось, что располневшая до 95 килограммов жительница английского графства Дарем похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха. Она изменила диету и старается проходить десять тысяч шагов за день.