Женщина похудела на 26 килограммов за четыре месяца и раскрыла секреты успеха

Весившая 82 килограмма жительница нигерийского города Лагос похудела на 26 килограммов за четыре месяца и раскрыла секреты своего успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

33-летняя Таниша Сингх (Tanisha Singh), которая переехала в Нигерию, но сейчас живет в своем родном индийском городе Индаур, штат Мадхья-Прадеш, набрала лишний вес после рождения ребенка в 2020 году. Из-за этого женщина изменилась до такой степени, что ее не узнала собственная мать.

На пике Сингх весила 82 килограмма. У нее не осталось времени на занятия спортом. Устав от критики со стороны окружающих, в конце сентября 2020 года индианка решила заняться своим внешним видом. Она избавилась от лишних килограммов за четыре месяца.

На завтрак женщина съедает на выбор: яйца, сэндвич с черным хлебом, блинчики из нутовой муки, яблоко, овощи, овсянку или рисовые хлопья. Ее обед состоит из миски овощей или дала - традиционного индийского супа-пюре из бобовых, курицы-гриль и салата, лепешки и риса. На ужин Сингх предпочитает суп или дал, салат, лепешку, овощи и курицу или рыбу.

Перед тренировкой она съедает миску свежих фруктов, два-три кусочка темного шоколада или изюм. После тренировки женщина съедает горсть семян лотоса, пьет зеленый чай или смузи.

Чтобы похудеть, Сингх рекомендует позволять себе вредную пищу не чаще одного раза в неделю.

Индианка занимается силовыми тренировками, высокоинтенсивными интервальными тренировками, бегом, йогой и медитацией.

Секретом похудения Сингх считает осознание того, что ежедневные привычки влияют на тело. «Другим моим секретом было есть жир, чтобы сжигать жир. Я включала в рацион здоровые жиры, такие как топленое масло, кокосовое и оливковое масло. Еще я пила много воды и интенсивно занималась спортом по меньшей мере по часу в день», — рассказала она.

Кроме того, индианка советует есть часто, маленькими порциями в течение дня. Это стабилизирует уровень сахара в крови и предотвратит переедание.

Чтобы сохранять мотивацию, Сингх часто смотрит в зеркало, примеряет старую одежду и покупает новую, пользуется поддержкой родных и занимается спортом так, как ей нравится. Также она советует принимать комплименты, чаще фотографироваться и не сравнивать себя с другими и сохранять уверенность в себе. Помимо прочего, она убеждена, что важно не морить себя диетами, а просто сократить потребление жирной и сладкой пищи.

Немаловажно и обеспечивать себе отдых.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ливерпуль, Великобритания, изменилась до неузнаваемости после того, как сбросила 50 килограммов за девять месяцев. Британка советует не впадать в крайности в процессе похудения.