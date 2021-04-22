Женщина рассказала о похудении на 28 килограммов при помощи бокса

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс, рассказала о похудении на 28 килограммов в течение одного года. Об этом пишет издание Daily Mail.

39-летняя Эми Пейдж (Amy Page) задумалась о похудении после переезда в город Уогга-Уогга в январе 2020 года. В тот момент она весила 103 килограмма. Женщина записалась в фитнес-клуб, который предлагал программу похудения на базе бокса. Помимо регулярных занятий четыре-пять раз в неделю, она прошла три интенсивных шестинедельных курса тренировок.

Занятия боксом сочетались с диетой, которую Пейдж порекомендовали в клубе. Ее основа — потребление большого количества белка. Как правило, на завтрак женщина делает смузи или ест тост с яичницей, обедает лососем с бататом и брокколи и ужинает супом с горохом и ветчиной или бургером из постного мяса с салатом и овощами. Кроме того, она старается не упускать ни одного шанса для физической активности: например, поднимается по лестнице даже в том случае, когда есть эскалатор.

За первый же интенсивный курс шестинедельных тренировок Пейдж сбросила 9,4 килограмма. Из-за бездействия во время пандемии она снова набрала вес, но во время второго интенсива в июле и августе похудела на 12,8 килограмма. После третьего — в ноябре и декабре ее вес уменьшился еще на 9,3 килограмма. Сейчас женщина весит 75 килограммов.

Ранее сообщалось, что 136-килограммовый житель американского города Казеновия, штат Нью-Йорк, похудел на 45 килограммов. Он отказался от любимых чизбургеров в пользу растительной диеты и начал бегать по утрам.