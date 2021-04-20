Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения

Жительница Дублина, Ирландия, Карла Фитцджеральд (Carla FitzGerald) сбросила 83 килограмма с января 2020 года. Ее историю похудения публикует The Mirror.

На пике 34-летняя женщина весила 146 килограммов и не умещалась в кресла в самолетах и на стульях в ресторанах. Она очень переживала из-за этого, однако долгое время не могла решиться начать худеть, так как не знала, как будет справляться с едой без стресса. Перед тем, как сесть на диету, Фитцджеральд некоторое время посещала психолога.

«Мне диагностировали зависимость от еды, все время я только и думала, где бы и что поесть. Я ходила на обед на работе и ела на тысячи килокалорий. В день я в итоге съедала 3-5 тысяч килокалорий», — призналась ирландка. Она либо брала еду из ресторанов навынос, либо готовила себе макароны или ела чипсы начос с соусами.

После терапии Фитцджеральд начала считать калории и ходить пешком по часу в день. Ее главной задачей было создать дефицит калорий — то есть съесть меньше, чем потратить за день. Поначалу ирландке было очень сложно: она настолько отвыкла ходить пешком, что даже парковалась у самого входа в магазин. Но со временем у нее начало получаться проходить все больше и больше, затем она начала тренироваться.

Сохранять мотивацию худеющей помогали маленькие победы: она очень радовалась, когда смогла скрестить ноги и надеть носки из положения стоя. Она фотографировала себя каждую неделю, чтобы замечать даже небольшие изменения. Из-за здорового питания ее кожи и волосы стали лучше выглядеть, появилось больше сил. Со временем Фитцджеральд смогла покупать одежду, которая ей нравилась, а не то, что могло на нее налезть.

В итоге Фитцджеральд стала весить 63 килограмма и утверждает, что «сама не заметила, как быстро это произошло». Она надеется, что ее история вдохновит и других худеющих людей.

Ранее жительница американского города Санта-Кларита, штат Калифорния, похудела на 43 килограмма и рассказала о том, как ей это удалось. Она решила пить меньше газировки и реже есть и заняться тренировками на велотренажере.