Учительница сбросила 79 килограммов и дала советы желающим похудеть

Жительница США сбросила 79 килограммов и рассказала, как ей это удалось. Ее историей и советами для желающих похудеть поделилось издание Daily Mail.

Кейси Кэнэдэй (Casey Canaday), учительница в средней школе, рассказала, что у нее с детства был лишний вес. Ее мать не любила готовить, постоянно заказывала еду и не ограничивала дочь в сладком и чипсах. В результате уже в 11 лет она весила 88 килограммов, а одноклассники называли ее китом. Однако больше всего Кэнэдэй задевали не обидные клички, а реплики вроде: «ты очень миленькая для своих размеров».

Чтобы справиться со стрессом, американка ела и в результата толстела еще больше. В 14 лет у Кэнэдэй диагностировали синдром поликистозных яичников, который также способствовал набору лишнего веса. В итоге к 24 годам учительница весила 171 килограмм. Поворотной точкой стал январь 2020 года, когда Кэнэдэй отправилась в путешествие в Мексику, не смогла пристегнуться ремнем в самолете и с трудом поднималась на третий этаж отеля по лестнице. В этот момент она поняла, что пришло время худеть.

К июлю 2020 года Кэнэдэй сбросила 27 килограммов благодаря диете и упражнениям и отправилась на рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка. К апрелю 2021 года она похудела еще на 52 килограмма. Если раньше женщина ела фастфуд, пончики и пасту, то теперь перешла на здоровое питание: фрукты, яйца, салат с курицей или тунцом, индейка, запеченные овощи и протеиновый коктейль. Она пять раз в неделю ходит на коллективные занятия на велотренажерах по 45 минут.

Американка отметила, что теперь чувствует себя счастливой: она уверена в себе, полна энергии и может выбирать одежду, которая ей нравится. Больше всего в процессе похудения ее радовали не цифры на весах, а маленькие победы: вновь обретенная возможность скрестить ноги или обернуться полотенцем. Кэнэдэй утверждает, что самое сложное — перестроить мышление и упорно идти к цели, не обращая внимания на срывы. Всем желающим похудеть она посоветовала обратиться к диетологу, так как он поможет составить сбалансированный рацион с учетом личных предпочтений.