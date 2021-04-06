Студент раскрыл секрет похудения на 80 килограммов

Студент из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, сбросил 80 килограммов за два года и раскрыл секрет похудения. Историю его трансформации приводит газета The Times of India.

20-летний Аман Ханаа (Aman Khanaa) рассказал, что до похудения весил 162 килограмма при росте 188 сантиметров. Юноша решил привести себя в форму из-за оскорбительных шуток со стороны родственников и друзей. «Моя самооценка была на нуле», — признается он.

В попытке избавиться от лишнего веса студент обратился к эксперту по похудению Эканшу Танежу (Ekansh Taneja). Специалист разработал для него индивидуальный план питания, учитывая особенности тела и вкусовые предпочтения клиента.

На завтрак юноша ел рисовые хлопья, фруктовый салат, омлет или сэндвич. На обед он предпочитал лепешку с соусом, овсяную кашу или бутерброд с джемом, а ужинал Ханаа завернутыми в лепешку овощами, сандвичем или жареным цыпленком.

Кроме того, Ханаа стал больше ходить, покрывая дневную норму в семь тысяч шагов, а также регулярно выполнял тренировку на все группы мышц. Благодаря спорту и правильному питанию индиец похудел на 80 килограммов и обрел уверенность в себе.

Ранее сообщалось, что весивший 90 килограммов житель Индии ел по пять лепешек в день и за десять месяцев похудел на 16 килограммов. Он решил изменить образ жизни, когда понял, что в противном случае у него начнутся проблемы со здоровьем.