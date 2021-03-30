Женщина без спортзала похудела на 14 килограммов после прочтения одной статьи

Жительница индийского города Хайдарабад, штат Телангана, за полгода сбросила 14 килограммов без походов в тренажерный зал после того, как прочитала одну статью. Об этом сообщает газета The Times of India.

34-летняя мать двоих детей Твинкл Джендар (Twinkle Gendar) весила 74,2 килограмма и мечтала похудеть, однако ее попытки не приводили к нужному результату. Она утверждает, что поправилась после второй беременности и из-за лишнего веса испытывала дискомфорт. «У меня начинали жутко болеть ноги даже после километровой прогулки», — посетовала индианка.

После поездки на курорт Гоа Джендар поставила перед собой цель: влезть в свадебный наряд. В октябре прошлого года она случайно наткнулась на статью про адаптивный термогенез — изменение режима расходования энергии после продолжительного недоедания или переедания.

После прочтения статьи женщина перестала заниматься спортом. Вместо этого она старалась тратить больше энергии во время уборки дома и других повседневных занятий. При этом она иногда выполняла растяжку и чаще ходила пешком. Таким способом ей удалось похудеть до 60 килограммов.

Кроме того, индианка следовала диете. По утрам она выпивала стакан теплой воды с добавлением яблочного уксуса, а через час завтракала печеньем и замоченным миндалем. На обед она позволяла себе две небольшие лепешки чапати с соусом карри и салат из огурцов и помидоров. На ужин женщина также могла съесть чапати с соусом или перекусить овощным салатом, а перед сном выпивала стакан молока с куркумой.

В результате Джендар смогла достигнуть конечной цели и отметить годовщину свадьбы в наряде со знаменательного дня. Желающим привести себя в форму она посоветовала следить за режимом сна и не забывать пить воду.

Ранее сообщалось, что набравший лишний вес за время пандемии мужчина похудел на 20 килограммов и раскрыл секрет успеха. Он старается соблюдать дефицит в 500 килокалорий и ведет их подсчет при помощи мобильного приложения.