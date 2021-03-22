Располневший за пандемию мужчина похудел на 20 килограммов и раскрыл секрет

Набравший лишний вес за время пандемии мужчина похудел на 20 килограммов и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

30-летний Уиджвал Кумар (Uijwal Kumar) набрал лишний вес во время введенного из-за пандемии режима строгой изоляции. Он располнел настолько, что не узнавал сам себя, а отражение в зеркале его раздражало. Стрелка весов перевалила за 88 килограммов. Из-за этого у индийца начались проблемы со здоровьем: гипотиреоз и преддиабетное состояние.

Кумар начал бегать и выполнять силовые тренировки и со временем повысил длительность занятий с 45 минут до двух часов. По возможности, мужчина старался играть в крикет.

Кроме того, индиец изменил диету: он стал завтракать через два часа после приема лекарства от проблем с щитовидной железой. Обычно Кумар начинает свой день с теплой воды с лимоном и медом. После этого он съедает кукурузные хлопья или овсянку с молоком. Он добавляет к завтраку вымоченный миндаль и 10-15 изюмин, а также немного фруктов.

Мужчина работает на флоте и не может соблюдать план от диетолога из-за специфики работы. Он обедает далом — супом из бобовых, йогуртом, курицей, рыбой или мясом. На ужин индиец предпочитает два яичных белка и миску курицы или рыбы. Перед тренировкой Кумар съедает горсть сухофруктов, а после, как правило, не ест ничего.

Индиец отметил, что важно есть то, что сам считаешь вкусным. Например, так как обычный йогурт ему кажется пресным, он его солит. Кумар старается соблюдать дефицит в 500 килокалорий и ведет их подсчет при помощи мобильного приложения. Индиец пьет много воды, позволяет себе углеводы по утрам, а днем и вечером ест белковую пищу. Он полностью исключил из рациона сахар, рис и хлеб.

Кумар признался, что сохранял мотивацию во многом благодаря жене. Во время плаваний они обсуждали с коллегой тренировки. Самой серьезной мотивацией была его фигура: он видел изменения и хотел добиться большего.