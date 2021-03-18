171-килограммовый мужчина сбросил 70 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 171 килограмм житель шотландского города Глазго, Великобритания, сбросил 70 килограммов. Его секрет успеха публикует издание The Mirror.

32-летний Мартин Байран (Martin Byran) всегда боролся с лишними килограммами. Его вес окончательно вышел из-под контроля после того, как он потерял мать Маргарет МакМастер, когда ей было 42 года. Шотландец начал заедать стресс и вскоре располнел до 171 килограмма. Он питался фастфудом и особенно любил пончики.

В феврале 2019 года мужчина решил похудеть после того, как врач сообщил ему, что он находится в преддиабетном состоянии, и у него весьма скоро могут начаться проблемы с сердцем. Медик предупредил, что если шотландец не похудеет, он может умереть.

Мужчина решил изменить образ жизни и отказался от еды на вынос, которая обходилась ему в четыре тысячи фунтов (406,2 тысячи рублей) ежегодно. Байран сел на диету.

С тех пор он похудел на 70 килограммов. «Моя жизнь полностью изменилась к лучшему. Я стал другим человеком», — подчеркнул он.

Байран бросил работу в сфере страхования и стал консультантом по диетам.

Раньше на завтрак мужчина съедал тройной сэндвич и чипсы, запивая все колой. Обедал Байран в «Макдоналдсе», где заказывал бургер и куриные наггетсы. На ужин шотландец предпочитал полуфабрикаты или большую пиццу. Кроме того, он ел в течение дня шоколад, чипсы, пироги и пончики.

Теперь Байран завтракает кашей, обедает куриным салатом или испанскими закусками, а ужинает — стейком с овощами.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура, страдавший от избыточного веса, сбросил 126 килограммов и дал совет желающим похудеть. Он старается потреблять не больше 20 граммов углеводов в сутки.