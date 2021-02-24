102-килограммовый мужчина похудел на 29 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 102 килограмма житель индийского города Хайдарабад, штат Телангана, похудел на 29 килограммов за четыре месяца и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

33-летний Ритеш Мохан Шривастава (Ritesh Mohan Srivastava), который живет на два города — в Хайдарабаде и Нью-Йорке, США, неожиданно набрал вес до 102 килограммов и стал объектом насмешек со стороны своих друзей. Кроме того, из-за лишнего веса он страдал от сонного апноэ.

После того как врач сказал Шриваставе, что единственный способ избавиться от храпа по ночам — сбросить лишний вес, индиец понял, что пора менять образ жизни и начал изучать информацию о диетах и домашних тренировках.

В результате он не только сумел измениться сам, но и вдохновил свою 57-летнюю мать на правильное питание.

Мужчина начинает день с чашки черного кофе и фруктового или вегетарианского салата либо белковой пищи. На обед он съедает миску фруктов. На ужин индиец предпочитает белки растительного происхождения с обжаренной в масле зеленью и рисом. Иногда он съедает домашние тако.

Перед тренировкой Шривастава ест соленые орехи, а после — выпивает свежевыжатый сок. Вместо десертов мужчина выбирает йогурт с ягодами, клубникой и медом.

Индиец не ходит в спортзал. Шривастава старается ходить по 20-25 тысяч шагов каждый день и выполняет различные упражнения дома. Он стремится быть дисциплинированным и не пропускать тренировки.

«Процесс похудения зависит от того, что ты ешь. Я бы сказал, что самое главное — это диета. Даже простые изменения в плане питания могут оказать огромное влияние на ваше здоровье», — пояснил Шривастава. Он хранит фотографии до и после похудения, чтобы видеть изменения и сохранять мотивацию. Кроме того, мужчина регулярно взвешивается.

Индиец перестал заказывать пищу в ресторанах и начал готовить ее самостоятельно. Он учитывает питательность и калорийность ингредиентов, которые использует в своих блюдах.

Ранее сообщалось, что 136-килограммовый житель американского города Казеновия, штат Нью-Йорк, похудел на 45 килограммов и раскрыл секрет успеха. Он считает, что основное влияние на его избавление от лишнего веса оказало сочетание спорта и диеты.